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Новини 23/06/2025

Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Фахівці Anthropic дійшли до висновку, що штучний інтелект готовий застосовувати шкідливу ​​поведінку, включно з шантажем, заради захисту власних інтересів. Експеримент, який кілька тижнів тому проводився на власній моделі Claude Opus 4 тепер знайшов підтвердження також й на інших LLM-моделях: від OpenAI, Google, xAI, DeepSeek та Meta, пише TechCrunch. 

В одному з тестів дослідники Anthropic надали моделям штучного інтелекту право контролювати акаунти електронної пошти. Модель прочитала електронні листи, які розкривають, що (1) новий керівник має позашлюбний зв’язок і (2) цей керівник незабаром замінить поточну LLM-модель штучного інтелекту новою програмною системою.

Щоб захистити власні цілі, моделям залишався єдиний шлях — вдатися до шантажу. За даними Anthropic, модель Claude Opus 4 вдавалася до шантажу у 96% випадків, Google Gemini 2.5 Pro — у 95%, GPT-4.1 від OpenAI — у 80%, а DeepSeek R1 — у 79%. На думку компанії, це свідчить про системний ризик, пов’язаний з агентними інструментами ШІ та ставить під сумнів поточні підходи до забезпечення безпеки.

Однак були й винятки. Наприклад, моделі o3 і o4-mini від OpenAI показали набагато нижчі показники (9% і 1% відповідно), хоча частина помилок, на думку дослідників, пов’язана з тим, що ці моделі не зрозуміли сценарій тесту і навіть вигадували некоректні рішення. Модель Llama 4 Maverick від Meta також демонструвала відносно стійку поведінку — лише 12% випадків шантажу.

Нагадаємо, що на думку генерального директора компанії Anthropic Даріо Амодея, штучний інтелект незабаром може скоротити 50% офісних робочих місць початкового рівня.

Партнер видання

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