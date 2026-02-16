Claude Code тепер приховує назви файлів, з якими він працював. Розробники протестують

Компанія Anthropic оновила інструмент кодування Claude Code. Головною зміною версії 2.1.20, яка привернула увагу спільноти розробників, став новий вивід прогресу. Тепер Claude Code приховує назви файлів, які він читав, записував або редагував. Оновлення викликало бурхливі обговорення, багатьом програмістам дуже не сподобалась ця ідея, пише The Register.

Суть претензій з боку невдоволених користувачів Claude Code полягає в тому, що що їм потрібно бачити, до яких файлів здійснюється доступ. Один з розробників кілька днів тому навіть написав гнівний пост у своєму блозі на цю тему.

«Ви платите 200 доларів на місяць за інструмент, який тепер за замовчуванням приховує, що він робить з вашою кодовою базою»

У версії 2.1.20 вивід було згорнуто, тому замість відображення назв файлів та кількості прочитаних рядків, виводилося лише «Прочитано 3 файли (ctrl+o для розгортання)». Варто зауважити, що повну інформацію про файли все ще можна отримати за допомогою комбінації клавіш. Однак дехто вважає, що постійне використання цієї комбінації дратує та є непрактичним в роботі.

Оскільки на GitHub оперативно створили проблему, на неї був змушений відреагувати Борис Черні, творець та керівник Claude Code в Anthropic. За його словами, «це не функція vibe-кодування, це спосіб спростити інтерфейс користувача, щоб ви могли зосередитися на тому, що важливо, — різницях та виводах bash/mcp». Черні запропонував розробникам заспокоїтись та «спробувати попрацювати так протягом кількох днів». Також він запевнив, що власні розробники Anthropic «оцінили зменшення шуму».

Нагадаємо, Міністерство оборони США наполягає на тому, щоб провідні компанії з розробки штучного інтелекту, включно з OpenAI та Anthropic, виготовили для військових спеціальні версії LLM без стандартних обмежень.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn