Новини 30/03/2026 17:46

«Вже кілька місяців ніхто не пише код руками»: співробітник Anthropic розповів про робочі процеси

Дмитро Сімагін

Редактор

Користувач Reddit під псевдонімом oh1n опублікував вірусний пост, в якому розповів про свого друга — співробітника компанії Anthropic. Той стверджує, що «в його команді вже кілька місяців ніхто не пише код руками». Публікація викликала бурхливе обговорення.

«Вже кілька місяців ніхто не пише код руками»: співробітник Anthropic розповів про робочі процеси

За словами автора, програмісти в команді його товариша просто запускають кілька ШІ-агентів паралельно, а потім ними керують:

«Вони запускають кілька агентів паралельно і діють швидше як менеджери, ніж розробники. Якщо ти просто спостерігаєш за роботою агента, то ти відсталий. Цей час краще витратити на запуск ще одного агента для виконання іншого завдання».

Автор посту пояснює, що сенс не в тому, щоб писати код швидше за допомогою штучного інтелекту: «Ви – проджект-менеджер, ШІ-агенти — це ваші розробники, а ваше завдання — стежити, щоб усі агенти працювали і не застрягали». 

Співробітник Anthropic, про якого пише блогер, вважає, що розрив у продуктивності між тими, хто все ще працює зі штучним інтелектом, як з помічником, і тими, хто вже тільки керує агентами, величезний вже зараз.

За два останні місяці компанія Anthropic випустила понад 50 функцій. У тому числі додала режим безперервної автономної роботи Claude, можливість давати команди через мобільний додаток та сторонні месенджери як у OpenClaw. OpenAI, яка у лютому найняла його творця Пітера Штайнбергера, досі не додала такої функціональності.

У коментарях не всі сприймають правдивість слів автора посту. Деякі наводять досвід своїх знайомих «провідних» розробників в Anthropic, які пишуть «величезну кількість коду самостійно».

Нагадаємо, кілька днів тому компанія Anthropic випустила «вбивцю OpenClaw» — Claude Code Channels.

Найбільш обговорювані статті

Браузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 ГбБраузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 Гб
GitHub ненав'язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді«Звичайно, ви можете відмовитись»: GitHub ненав’язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Google: до зламу класичного шифрування залишилось три рокиGoogle: до зламу класичного шифрування залишилось три роки
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумахПлатні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
НАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛАНАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛА
Microsoft представила свіжий реліз Visual Studio Code 1.113. В оновленні компанія внесла покращення в інтерфейс агента та розробника. Однією з ключових змін нової версії є можливість налаштувати роботу штучного інтелекту під конкретний проект у редакторі. Тепер можна контролювати глибину міркувань перед відповіддю та переглядати візуальний контекст, не виходячи з чату. Щоб налаштувати обсяг міркувань, які має виконувати LLM-модель, просто перейдіть до меню вибору моделей і натисніть стрілки праворуч від їхніх назв; там ви можете обрати рівень міркування: низький, середній або високий. Однак пам'ятайте: чим вищий рівень міркувань, тим швидше ви вичерпаєте свої токени. Візуальні зміни, представлені у VS Code 1.113, стосуються двох нових тем оформлення світлої та темної: VS Code Light та VS Code Dark. Завдяки їм Microsoft прагне забезпечити більш сучасний та свіжий вигляд для редактора, зберігаючи при цьому знайомість та зручність використання попередніх тем за замовчуванням, під назвою Modern. Також з'явилась синхронізація з темою оформлення операційної системи: за замовчуванням будуть використовуватись ті теми для нових користувачів, які відповідають світлому або темному режиму вашої операційної системи. Останньою важливою функцією цього тижня є запровадження вкладених субагентів. Microsoft пояснює, що субагенти тепер можуть викликати інших субагентів. У підсумку це дозволяє виконувати більш складні багатоетапні операції. До цього оновлення субагентам було заборонено викликати інших субагентів, щоб запобігти нескінченній рекурсії, але тепер ви можете увімкнути цю опцію за потреби. Щоб оновити VS Code до нової версії, просто натисніть меню «Довідка» у VS Code та перевірте наявність оновлень. Також ви можете завантажити свіжий реліз з веб-сайту VS Code .Visual Studio Code 1.113: нові теми оформлення, вкладені субагенти та додаткові налаштування ШІ
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Anthropic додає в Claude Code автоматичний режимAnthropic додає в Claude Code автоматичний режим
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Новий агент Zoom зможе виконувати роботу замість користувача

Reddit для айтівців: 11 корисних розділів, які варто відстежувати

У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT

Білл Гейтс: незабаром у кожної людини буде свій агент штучного інтелекту

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп'ютерів Mac: черги до 6 тижнів

Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Розробники скаржаться, що «безлімітний» тариф редактора коду Cursor виявився не таким вже безлімітним

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп'ютером

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 тиждень назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 4 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 4 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
Новини - 1 місяць назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 6 днів назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 1 тиждень назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень

Новини

«Вже кілька місяців ніхто не пише код руками»: співробітник Anthropic розповів про робочі процеси

 30.03.2026 17:46

Нуль шансів для хакерів: Apple заявляє про абсолютну стійкість Lockdown Mode

 30.03.2026 16:31

Ethereum за 12 секунд: Віталік Бутерін готує відповідь для Solana

 30.03.2026 15:45

Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

 30.03.2026 14:28

Вчені б'ють тривогу: люди небезпечно прив'язуються до штучного інтелекту, який «ніколи не каже ні»

 30.03.2026 11:14

Спочатку Western Digital, тепер Sony: глобальний дефіцит пам'яті поглиблюється

 30.03.2026 10:19

Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

 30.03.2026 08:59

Telegram напише текст замість вас: у месенджері тестують ШІ-редактор

 27.03.2026 18:06

OpenAI додає плагіни в інструмент кодування Codex

 27.03.2026 16:58

Google має внутрішній інструмент кодування Agent Smith. Він настільки популярний, що доступ до нього обмежили

 27.03.2026 15:58

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Топ текстів тижня
1.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
2.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
3.
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
4.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
5.
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
6.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
7.
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
8.
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
9.
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів
10.
Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині

