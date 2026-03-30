«Вже кілька місяців ніхто не пише код руками»: співробітник Anthropic розповів про робочі процеси

Користувач Reddit під псевдонімом oh1n опублікував вірусний пост, в якому розповів про свого друга — співробітника компанії Anthropic. Той стверджує, що «в його команді вже кілька місяців ніхто не пише код руками». Публікація викликала бурхливе обговорення.

За словами автора, програмісти в команді його товариша просто запускають кілька ШІ-агентів паралельно, а потім ними керують:

«Вони запускають кілька агентів паралельно і діють швидше як менеджери, ніж розробники. Якщо ти просто спостерігаєш за роботою агента, то ти відсталий. Цей час краще витратити на запуск ще одного агента для виконання іншого завдання».

Автор посту пояснює, що сенс не в тому, щоб писати код швидше за допомогою штучного інтелекту: «Ви – проджект-менеджер, ШІ-агенти — це ваші розробники, а ваше завдання — стежити, щоб усі агенти працювали і не застрягали».

Співробітник Anthropic, про якого пише блогер, вважає, що розрив у продуктивності між тими, хто все ще працює зі штучним інтелектом, як з помічником, і тими, хто вже тільки керує агентами, величезний вже зараз.

За два останні місяці компанія Anthropic випустила понад 50 функцій. У тому числі додала режим безперервної автономної роботи Claude, можливість давати команди через мобільний додаток та сторонні месенджери як у OpenClaw. OpenAI, яка у лютому найняла його творця Пітера Штайнбергера, досі не додала такої функціональності.

У коментарях не всі сприймають правдивість слів автора посту. Деякі наводять досвід своїх знайомих «провідних» розробників в Anthropic, які пишуть «величезну кількість коду самостійно».

Нагадаємо, кілька днів тому компанія Anthropic випустила «вбивцю OpenClaw» — Claude Code Channels.

