Найсучасніші функції Claude стали безкоштовними для всіх

Компанія Anthropic розширила функціонал безкоштовної версії свого чат-боту Claude. Відтепер функції створення файлів, конектори та налаштування Skills від Claude стали доступні всім користувачам, без плати чи показу реклами, пише TechRadar. Раніше ними могли скористатись лише преміум-передплатники.

У перелік безкоштовних функцій також входять: покращений голосовий пошук, обробка довгих розмов та пошук зображень.

Функція створення файлів дозволяє безкоштовним користувачам генерувати зручні презентації PowerPoint, електронні таблиці, PDF-файли та документи Word безпосередньо в діалозі з чат-ботом.

Завдяки створенню файлів ви можете майже миттєво перетворити простий текстовий запит на робочий документ. Або, якщо вам потрібна презентація з озвучуванням, достатньо просто окреслити чат-боту основні її напрямки. Claude все зробить сам.

Що стосується конекторів, то вони дозволяють Claude діяти від імені користувача в його Календарі, поштових скриньках або на платформі створення дизайнів, таких як Canva.

Функція Skills ще більше розширює можливості Claude, навчаючи його працювати так, як вам зручніше. Ви можете навчити агента форматувати звіти з певною естетикою, писати електронні листи своїм голосом або дотримуватися певних рекомендацій при оформленні документів. Інструмент Skills переробляє одноразові інструкції в довготривалу пам’ять. Раніше ці налаштування були доступні лише для корпоративних або бізнес-користувачів.

